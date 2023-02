Turbulences sociales dans l’air chez Delhaize

Tensions sociales en vue dans les 128 supermarchés intégrés de Delhaize ? C’est une probabilité depuis l’annonce de la direction aux syndicats ce jeudi de son intention de dénoncer unilatéralement la convention collective de travail (CCT) actuelle qui régit l’organisation des magasins. « Nous voulons améliorer la qualité de notre service et la croissance de nos volumes de vente. La situation actuelle ne nous semble pas satisfaisante », justifie Roel Dekelver, porte-parole du Lion. « Nous avons besoin pour cela d’une organisation plus efficace et plus flexible. Nous allons adresser des propositions en ce sens aux syndicats et ouvrir le dialogue avec eux. » Voilà qui semble faire écho aux toutes récentes déclarations de Frans Muller, CEO d’Ahold Delhaize, maison mère néerlandaise du distributeur belge.