Marc Coucke brise le silence autour des tensions à Anderlecht: «Est-ce que je soutiens encore Wouter Vandenhaute? J’en discuterai avec les supporters lundi»

Alors qu’il est vivement critiqué par une frange des supporters anderlechtois, le propriétaire du club, Marc Coucke a répondu à quelques questions de VTM ce vendredi. « Je ne vais pas trop en dire sur Anderlecht pour respect par les supporters parce que je vais en voir 32 ce lundi », a indiqué Marc Coucke qui sera présent au même titre que Jesper Fredberg, le « CEO Sports », et Wouter Vandenhaute, le président non-exécutif et sans doute celui qui est le plus critiqué par les fans bruxellois.

Lorsqu’on lui a ensuite demandé s’il soutenait toujours le président non-exécutif Wouter Vandenhaute, Marc Coucke n’a pas donné de réponse claire. « Cela ne sert à rien de me poser des questions sur lui. Je vais en discuter très respectueusement avec les supporters lundi », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas parce que je ne communique pas que je ne m’occupe de rien à Anderlecht. Dans l’ombre et avec le conseil d’administration, on continue de travailler dur. Vous savez, je suis dans 43 sociétés et c’est dans la plus visible et la plus médiatique d’entre elles que cela se passe le moins bien pour le moment. »