L’ancien bras droit de Gorbatchev: «Poutine rêve d’un nouveau Yalta»

Andreï Gratchev, ancien bras droit de Mikhaïl Gorbatchev, ne cache pas son inquiétude après près d’un an de guerre. « On marche sur une glace très fine », estime-t-il. L’historien russe évoque l’hypothèse d’une partition de l’Ukraine.

Dans la cave voûtée d’un restaurant parisien où il déjeune avec les représentants de quelques journaux, dont Le Soir, Andreï Gratchev manie l’humour. « C’est bien, on est dans un abri antiatomique ! », s’exclame-t-il. Mais son sourire ne dissimule pas son pessimisme. Près d’un an après le déclenchement de la guerre en Ukraine, l’historien et politologue russe, ancien conseiller politique de Mikhaïl Gorbatchev, estime que le monde marche « sur une glace très fine ». « Le problème, c’est qu’avec ce type d’engrenage, même les plus haut placés peuvent perdre le cours des événements », redoute-t-il.