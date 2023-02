Arnaldur Indridason: «Les Islandais sont des consignateurs hors pair de leur histoire»

Avec « Le roi et l’horloger », l’auteur de polar islandais délaisse la Reykjavik des 20e et 21e siècles pour remonter le temps. Lisez le premier chapitre.

Auteur de polar internationalement reconnu (18 millions de romans vendus dans le monde à ce jour) Arnaldur Indridason, historien de formation, revient à ses premières amours avec Le roi et l’horloger, roman où se mêlent histoire, poésie, humour et tragédie. Un livre sur le pouvoir des récits, le poids des mensonges et le passage du temps. Rencontre avec un colosse islandais et son indispensable traducteur français Eric Boury.

Comment vous est venue l’idée de cette intrigue se déroulant au 18e siècle ?