Michel De Herde réagit aux accusations de viols: «Je suis persuadé d’avoir affaire à une entreprise de démolition» L’échevin schaerbeekois a été inculpé pour viol sur mineur de moins de 16 ans, mineur de plus de 16 ans et détention d’images pédopornographiques.

A.L.

Par la rédaction Publié le 17/02/2023 à 14:22 Temps de lecture: 2 min

L’échevin schaerbeekois Michel De Herde (Défi) a été interpellé et inculpé vendredi dernier pour viol sur mineur de moins de seize ans, mineur de plus de seize ans et détention d’images pédopornographiques.

L’échevin schaerbeekois Michel De Herde a réagi aux accusations dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook.

« J’ai pris un coup, ma santé aussi. (…) Ce n’est pas parce que je parle peu en ce moment que je me sens coupable. Je démens les accusations portées contre moi. Depuis la première plainte déposée par Sihame Haddioui (Ecolo), je suis persuadé d’avoir affaire à une entreprise de démolition », a-t-il déclaré.

Et de poursuivre : « Nous avons décidé de ne remettre nos éléments de défense qu’à l’autorité judiciaire, ce qui explique notre absence volontaire des médias. Ce silence est une marque, pour nous, d’un profond respect de l’institution judiciaire. »

« Un jour, la vérité judiciaire sera connue. Cela risque de prendre du temps. En attendant, je vous invite à ne pas tomber dans le piège de celles qui veulent rendre la justice à la place de la justice. La présomption d’innocence existe. Elle est fondamentale en démocratie, merci d’assurer sa protection », a-t-il conclu.