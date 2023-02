Irrité, l’entraîneur du PSG recadre un journaliste en pleine conférence de presse: «Vous me manquez de respect»

Il poursuit ensuite, agacé : « Vous croyez que j’ai été satisfait de ce que j’ai vu contre le Bayern ? Non, je n’ai pas été satisfait. Mes joueurs n’y ont pas été pour grand-chose. Il y avait ce plan de jeu, par rapport à l’effectif disponible. Vous croyez que faire démarrer Warren [Zaïre-Emery] dans un match aussi important de Ligue des champions à moins de 17 ans après avoir enchaîné deux matchs, c’est quelque chose sur quoi j’avais travaillé ? Les circonstances ont fait que, à ce moment-là, je ne voyais pas d’autre moyen pour essayer de contenir le Bayern Munich et ensuite entrer dans une deuxième phase avec Kylian Mbappé. »

Et d’ajouter : « Quand il y a eu l’entrée de Kylian, ça a créé plus de situations pour le Bayern, mais on a aussi créé des situations. Et on a trouvé un autre jeu. Je respecte votre question, mais si vous pensez que j’ai aimé voir mon équipe jouer comme contre le Bayern, c’est qu’avec beaucoup de respect vous me manquez un peu de respect. »