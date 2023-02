FN Herstal: des affaires gâchent les résultats (infographie)

En toute logique, avec un peu de cynisme, on se dit qu’une fabrique d’armes, en temps de guerre, devrait être plutôt optimiste. A la FN Herstal, c’est plutôt la soupe à la grimace. Deux « déconvenues » révélées successivement jettent un voile de soupçon sur l’entreprise liégeoise détenue à 100 % par une Région wallonne, qui a démis, de force, trois de « ses » administrateurs. Un employé indélicat a réussi à trafiquer la facturation du service des achats où il travaillait et à détourner au moins 15 millions d’euros en une dizaine d’années. La durée autant que le montant suscitent de légitimes interrogations sur la gestion du service, de l’entreprise, du Groupe FN Herstal qu’il compose avec différentes filiales (aux USA, en Grande-Bretagne…), sur le conseil d’administration qui surveille et conseille le tout et, enfin, sur l’actionnaire, 100 % public dans ce cas.