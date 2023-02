Story Killers: comment l’Inde crée des fake news depuis Bruxelles

L’ONG belge EU DisinfoLab a confié son troisième rapport sur la désinformation en Inde au consortium de journalistes d’investigation Forbidden Stories (dont « Le Soir » fait partie). On y découvre un univers bidon d’un faux journaliste basé à Bruxelles, de faux médias, de fausses conférences, de faux think tanks… et une agence de presse douteuse.