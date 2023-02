Felice Mazzù (SC Charleroi): «Si on enchaîne deux, trois succès, là on pourra s’identifier à autre chose que le maintien»

Le Sporting de Charleroi va tenter d’enchaîner un deuxième succès ce samedi à Ostende après avoir battu Seraing la semaine dernière. « Il s’agissait de ne pas tomber dans l’euphorie, même si forcément la semaine est toujours plus sereine après une victoire », expliquait Felice Mazzù ce vendredi. Il s’attend à un match compliqué à la Côte ce samedi soir. « J’ai vu le match face à Anderlecht et Ostende avait fait une très bonne première mi-temps, puis celui à Zulte où le KVO a arraché un point, ce qui n’est jamais simple là-bas. Il ne faut pas regarder le classement avant ce match et respecter notre adversaire. »

Alors qu’il évoque encore le maintien comme principal objectif actuellement même si Charleroi s’est rapproché à quatre points du Top 8, le T1 des Zèbres sait ce qu’il faut faire pour regarder vers le haut : « Je ne veux pas qu’on se dise que c’est plus abordable parce que c’est comme ça qu’on peut se louper. On vit une saison pas simple donc il n’y a pas de match plus facile. Cela dépend de nous, de notre mentalité et de notre envie. Ce qui peut nous faire regarder vers le haut, c’est d’enchaîner des victoires. Si on enchaîne deux, trois succès, là on pourra s’identifier à autre chose que le maintien. »

Pour ce match, Stelios Andreou s’ajoute à la sélection. « Je veux lui montrer qu’il est tout prêt et qu’il mérite aussi d’être là. Que ce soit ce samedi ou plus tard, il faut lui montrer qu’il est important pour nous aussi. »

Le groupe (21 joueurs) : Koffi, Patron, Delavallée, Boukamir, Marcq, Van Cleemput, Knezevic, Andreou, Bager, Kayembe, Tchatchous, Nkuba, Morioka, Ilaimaharitra, Zorgane, Heymans, Hosseinzadeh, Mbenza, Badji, Bayo, Stulic.

Blessé : Benbouali.

Non repris : Chiacig, Dalle Molle, Monticelli, Ozornwafor.