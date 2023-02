Karel Geraerts méfiant avant le choc entre l’Union et le Standard: «Il faudra faire attention aux phases arrêtées»

Si le remplaçant de Van der Heyden, suspendu, est tout trouvé (Machida), celui de Lazare, également suspendu, est moins évident à avancer. « Plusieurs solutions s’offrent à moi », a expliqué le T1 saint-gillois Karel Geraerts. « Il y a Puertas et El Azzouzi. Mais je pourrais également placer Lapoussin dans le milieu, afin de donner du temps de jeu à Adingra sur le flanc gauche. »

Et devant ? Pourrait-il y avoir du changement sur la ligne d’attaque par rapport au dernier match ? « Oui c’est possible. Je suis en train d’y réfléchir. C’est en tout cas bien d’avoir trois attaquants (NDLR : Nilsson, Vertessen et Boniface). Sans oublier Eckert Ayensa qui est dans la dernière ligne droite de sa revalidation », ajoute encore Geraerts, un coach qui se méfie de son adversaire du jour. « Le Standard a des joueurs capables d’actions individuelles, notamment du côté gauche. Et il y a également du gabarit dans cette équipe, les phases arrêtées seront donc très importantes. »