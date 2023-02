Les jeunes parents: «Nous rêvons d’avoir un logement»

Gérants d’un magasin d’alimentation à Kiev, Alla et Yakiv sont désormais parents d’une petite Eva, deux mois, née à Bruxelles. Jusqu’à la fin avril, ils vivent dans un ancien hôtel géré par le Samusocial et les résidents.

Il y a un an, Alla (33 ans) et Yakiv Hrushyna (39 ans) étaient gérants d’un magasin d’alimentation dans le centre-ville de Kiev. Mariés depuis 2019, ils vivaient dans un appartement avec leur chat Kushkka. La guerre est arrivée en même temps que l’annonce de la grossesse d’Alla. « Nous étions sous le choc », raconte celle qui est désormais maman d’une petite Eva, deux mois. « Notre seule envie était de quitter cet endroit le plus vite possible. »

Le couple s’est réfugié quelque temps dans la famille d’Alla à la campagne. « Nous pensions être au calme, mais il y avait des explosions et les sirènes. » Passer sa grossesse dans une cave dans une ambiance ultra-stressante n’était pas envisageable. D’où la décision de quitter le pays.