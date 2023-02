La survivante: «Je déteste les Russes. Comment ont-ils pu nous faire ça?»

Il y a un an, Myroslava Arkadi était dans son lit à Kiev. « Le matin du 24 février à 8 heures, j’ai été réveillée par les bombes. Mon mari a foncé à l’hôpital chercher mon ex-mari qui était hospitalisé à cause du coronavirus. On s’entend bien tous les trois. Au début, on ne savait pas quoi faire. Les informations partaient dans tous les sens. Comme nous habitons en bordure de la ville, dans un nouveau quartier, nous avons décidé de partir à Boutcha, où vivent ma mère et le père de mon mari. J’ai hésité car j’étais censée commencer un nouveau traitement contre mon cancer colorectal le 28 février. Mais ma médecin m’a dit que j’avais tous les médicaments nécessaires, qu’il n’y avait de toute façon rien d’autre à faire. »

Jusqu’à ce matin-là, l’avocate âgée de 44 ans n’avait jamais eu peur. « Mon mari avait beau dire que la guerre allait arriver, je ne le croyais pas. Mes clients non plus n’y croyaient pas. Je n’y crois toujours pas, à vrai dire… »