Marie Gillain: «Je me suis remise au centre de ma vie»

Marie Gillain, 15 ans, déboule lumineuse et tonique dans le cinéma français, menant par le bout du nez un Depardieu dépassé par sa fille ado dans Mon père, ce héros. La comédie de Lauzier fait plus de 1,4 million d’entrées en France et vaut à la jeune Liégeoise une nomination au César du meilleur espoir. C’était en 1991 et pourtant, quand on retrouve Marie Gillain dans un hôtel bruxellois pour parler de son actualité, on a l’impression que c’était hier. La comédienne toujours radieuse n’a pas changé, elle a simplement vécu, est devenu mère, s’est maintenue dans l’exigence, a beaucoup refusé, a reçu un Molière, a connu des bas après des hauts, a changé d’agent et revient au cinéma, avec la conscience que jouer pour elle est vital. En ce moment, elle est sur scène à Paris avec Pascal Elbé dans Sur la tête des enfants !, de Salomé Lelouch. Au cinéma, elle vient de tourner le nouveau film d’Alexandre Arcady, Le petit blond de la Casbah, en Tunisie.