Comment 20 ans de recensement montre l’évolution étonnante des oiseaux de jardin

Depuis 20 ans, Natagora demande aux ornithologues amateurs d’observer les oiseaux de leurs jardins, un week-end hivernal par an. Les évolutions sont significatives, parfois étonnantes.

En forme, les oiseaux de nos jardins, en ville comme dans les villages ? Comme souvent, le résultat est mitigé, même s’il est en partie surprenant. Après 20 ans de recensements hivernaux effectués par les observateurs amateurs en Wallonie et à Bruxelles, l’association Natagora peut tout de même dresser un bilan significatif de l’évolution des espèces, puisque plus de 6,3 millions d’oiseaux ont été répertoriés durant ces 20 week-ends d’observation, soit plus de 147.000 recensements.

« Des tendances assez claires peuvent dès lors se dessiner sur un laps de temps aussi long », estime Anne Weiserbs, ornithologue chez Natagora. « Il y a un certain lissage des situations, puisque lors d’un week-end pluvieux comme cette année, les oiseaux sont moins présents que s’il gèle fortement. Les erreurs d’observations sont également atténuées avec le nombre de recensements. »