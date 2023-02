Ukraine, un an d’invasion: «La Russie n’est plus du tout une grande puissance»

Pour le géographe et diplomate Michel Foucher, en termes géopolitiques, la Russie sort affaiblie d’un an de guerre ; à l’inverse de « l’Occident collectif ».

En lançant ses troupes sur l’Ukraine le 24 février 2022, le président russe, Vladimir Poutine, a rompu un tabou qui régnait sur le vieux continent depuis la fin du IIIe Reich : le tabou de la guerre. L’usage massif de la force pour régler un contentieux territorial a marqué sinon la fin, du moins l’arrêt, d’un certain ordre « européen » du monde, qui reconnaît la paix comme but politique suprême – et que d’aucuns ont sans doute cru universel et établi ad vitam æternam.