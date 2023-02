Podcast – Pensions: quelle est l’ampleur du problème?

Par Pierre Fagnart et Sandrine Puissant

Le débat politique est vif autour de la réforme des pensions. La ministre Karine Lalieux a présenté au Conseil des ministres un projet de réforme pour rentrer dans la trajectoire demandée par la Commission européenne. Dès que l’on parle pensions, une des questions qui revient le plus souvent c’est celle de la soutenabilité du système. Où trouver l’argent pour financer les fins de carrière ? On a posé la question à Pascal Lorent, spécialiste du dossier pensions au service politique.

Les ménages ont récupéré leur pouvoir d’achat. Leur niveau de vie est revenu à celui d’avant la crise. C’est ce que montre la 4e édition de notre baromètre du pouvoir d’achat, réalisé par l’Institut pour un développement durable. Grâce à l’indexation des salaires et aux primes énergie du gouvernement fédéral, les ménages-type de notre baromètre retrouvent le même pouvoir d’achat qu’en juillet 2021. Et ils le garderont tant qu’il y aura une aide du gouvernement. Bernard Demonty est journaliste politique et pilote ce baromètre pour le Soir. Il nous explique.