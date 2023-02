Ukraine, un an d’invasion: les Russes, entre résistance et apathie

Les opposants craignent la vague de répression et les méfaits de la délation. De son côté, la propagande bat son plein et son narratif nourrit les certitudes. Mais c’est surtout l’indifférence et le scepticisme qui, vieux démons russes, dominent dans la société civile. Comme si la majorité préférait ignorer le conflit.

Correspondant à Moscou

Il a manifesté. Il a fui le pays. Et, discrètement, il continue à s’opposer. « Mais il faut bien continuer à vivre… », souffle Sergueï. Ce père de famille à Moscou, rebelle de longue date contre le Kremlin de Vladimir Poutine, s’est vite insurgé, dès le 24 février 2022, « contre cette guerre qui n’est pas la nôtre ». Lors de la mobilisation militaire en septembre dernier, il a préféré quitter la Russie, mais aussi sa fille, sa compagne et son travail, pour se réfugier quelques jours dans la Géorgie voisine. Il est maintenu revenu. « Cette guerre sera longue. Aujourd’hui, on n’en comprend même plus les objectifs. C’est un fait que l’armée russe est en train de perdre. Mais quel petit succès militaire au Donbass le Kremlin va-t-il savoir utiliser pour mettre en scène une victoire et justifier la guerre ? », s’interroge Sergueï, la quarantaine.