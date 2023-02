A 90 ans, Yoko Ono réhabilitée

C’est une photo-montage. Juste une petite plaisanterie. Qui ne mange pas de pain. Publiée sur Instagram par Carla Bruni, le 10 janvier dernier. On y voit le prince Harry, tenant la main de sa femme, Meghan Markle… dont la tête a été remplacée par celle de Yoko Ono. « Juste pour rire », confirme l’épouse de Nicolas Sarkozy.

Mais on le sait : derrière toute plaisanterie, il est souvent des vérités cruelles qui se faufilent. Comme des communications de contrebande. En substituant au visage de Meghan Markle celui de Yoko Ono, Carla Bruni fait passer un message : Meghan, c’est la Yoko Ono du vingt et unième siècle. Traduisez : la méchante, le fruit pourri de la belle famille. Celle par qui le malheur arrive. Et dans l’imaginaire des tabloïds britanniques, celle qui étourdit le prince Harry pour mieux l’éloigner de son château rêvé et l’attirer dans ses filets diaboliques. Une sorcière, en somme.