Podcast – Les ménages ont retrouvé le pouvoir d’achat d’avant la crise

Les ménages ont récupéré leur pouvoir d’achat. Leur niveau de vie est revenu à celui d’avant la crise. C’est ce que montre la 4e édition de notre baromètre du pouvoir d’achat, réalisé par l’Institut pour un développement durable. Grâce à l’indexation des salaires et aux primes énergie du gouvernement, les ménages-type de notre baromètre retrouvent le même pouvoir d’achat qu’en juillet 2021. Et ils le garderont tant qu’il y aura une aide du gouvernement. Bernard Demonty est journaliste politique et pilote ce baromètre pour le Soir. Il nous explique.

