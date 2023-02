A la caserne: «Ce départ est une opportunité»

Tatlova, Liudmyla et Katya ont trouvé refuge dans une ex-caserne militaire. Elles s’estiment chanceuses et pensent faire leur vie en Belgique.

Il y a un an Tatlova, Liudmyla et Katya étaient respectivement responsable des ressources humaines, comptable et esthéticienne en Ukraine. Après une arrivée parfois compliquée – l’une d’entre elles a dû vivre deux semaines dans une voiture –, elles savent qu’elles font partie des rares « chanceuses » à avoir décroché un appartement à la caserne de Saive, près de Liège.

L’aile du bâtiment que les Ukrainiens occupent vient d’être totalement rénovée, en bonne partie grâce à des fonds du gouvernement wallon. Les chambres de militaires sont désormais meublées et équipées d’une cuisine moderne. Le loyer est modique : 20 % de l’argent qu’elles touchent du CPAS. Incomparable au prix du marché.