Georges Gilkinet: «Il faut augmenter la taxe sur les comptes-titres»

Le vice-Premier Ecolo veut une TVA à 0 % pour les fruits et légumes et les tra,sports en commun. Pour financer cela : « s’attaquer » aux comptes-titres.

Le gouvernement fédéral vient d’entrer dans un long tunnel de négociations. Réforme des pensions, ajustement budgétaire et réforme fiscale, rien que ça. Le vice-Premier Ecolo entend sortir de là avec quelques mesures palpables pour le plus grand nombre. « La première, c’est évidemment l’augmentation du salaire net des personnes à bas et moyen salaire, avec des hausses nettes jusqu’à 250 euros. Pour nous, ces hausses ne doivent pas être linéaires mais progressives. »

Georges Gilkinet veut aussi jouer sur la TVA. « Il faut que les choix bons pour la santé et l’environnement soient beaucoup plus accessibles aux citoyens. C’est ce qu’on défend en matière de TVA : à zéro sur les fruits et légumes pour aider les gens à se nourrir avec des produits sains et bons pour la santé. Je défends aussi une TVA de 0 % sur les transports en commun. »