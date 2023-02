Judo: Gabriella Willems décroche le bronze à Tel-Aviv

Après les deux médailles de bronze de Jorre Verstraeten (-60 kg) et Mina Libeer (-57 kg) jeudi, Gabriella Willems (-70 kg) a offert à la Belgique une nouvelle 3e place au judo belge au Grand Chelem de judo Tel-Aviv, vendredi en Israël.

La Liégeoise, installée à Naples, était la seule judoka belge en lice lors de cette 2e journée. Willems, 25 ans, 14e au classement mondial, a battu la Grecque Elisavet Telsidou (IJF 12) sur ippon au golden score dans le combat pour la médaille de bronze.

Willems a débuté sa journée face à Gaya Bar Or, non classée. La jeune Israélienne de 18 ans n’a résisté qu’une minute et une seconde avant de concéder un ippon (clé de bras).

La Britannique Katie Jemima Yeats-Brown (IJF 24), qui l’avait battue dans leurs deux précédents combats qui remontaient déjà 2016, se révéla plus coriace mais un waza ari a permis à Willems de rejoindre sa finale de tableau (quarts de finale). L’opposition monta encore d’un cran avec l’Australienne Aoife Coughlan, 9e mondiale, qu’elle avait battue au dernier Masters en 1/8e de finale. Et c’est au golden score après un 3e shido disqualificatif et 1 : 21 de temps supplémentaire que Willems perdit ses chances de monter sur les deux premières marches du podium.

Envoyée en repêchages, la Belge débuta face à l’Israélienne Maya Goshen (IJF 25) et il ne lui fallut que 90 secondes (ippon) avant de s’offrir une place dans la petite finale contre Telsidou, qu’elle avait battue dans deux de leurs trois précédentes rencontres.