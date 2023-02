Les coulisses de la rencontre entre le Roi et Volodymyr Zelensky

Comment s’est organisée, en dernière minute, l’audience entre Philippe et le président ukrainien, en présence d’Alexander De Croo ? Et pourquoi ?

Les rencontres du Roi sont habituellement prévues bien à l’avance. L’improvisation ne fait pas bon ménage avec le protocole. Mais à situation exceptionnelle… Alors, quand le président Zelensky est annoncé en Belgique, même en dernière minute, le Palais s’adapte. Et patiente en attendant que le président ukrainien ait terminé ses rendez-vous européens – ce qui n’est pas habituel non plus : d’ordinaire, on ne fait pas attendre un Roi.

Jusqu’à la dernière minute, après la fuite sur la venue du chef d’Etat ukrainien en Belgique, l’heure de son arrivée était incertaine. Alors, plusieurs scénarios étaient sur la table (question de sécurité aussi), jusque dans la nuit du mercredi au jeudi précédant son arrivée. Des rencontres européennes, bien sûr. Un passage au Parlement belge ? « Cela ne s’est finalement pas mis ». Une entrevue avec le Premier ministre ? Une audience au Palais royal ?