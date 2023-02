Mérite et expérience pour gravir les marches du côté du Sporting de Charleroi

Pour se relancer face à Seraing après avoir soufflé le chaud et le très froid à Malines une semaine plus tôt dans un match que le Sporting de Charleroi aurait largement pu perdre avant d’oublier de le gagner, Felice Mazzù a tranché dans le vif. Quatre changements dans le onze, une première depuis son retour au Mambourg, le T1 des Zèbres avait modifié ses batteries face aux Liégeois. Avec succès puisque cela avait permis aux Zèbres de gagner en ne vacillant finalement que durant le dernier quart d’heure du premier acte contre les hommes de Jean-Sébastien Legros. « Quatre changements, c’était déjà pas mal. J’ai décidé de faire confiance à ceux qui étaient bien montés la semaine dernière à Malines, qui avaient apporté quelque chose de plus après la pause », expliquait Felice Mazzù après le beau succès contre Seraing. Et d’ajouter d’emblée : « C’est trop tôt pour dire qu’on construira sur cette base-là, notamment en défense, parce qu’il y a beaucoup d’autres joueurs qui méritent de jouer aussi, comme Andreou par exemple, qui n’a pas encore reçu sa chance depuis que je suis là. »