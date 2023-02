La Région wallonne, victime et (un peu) coupable

Le détournement de 15 millions d’euros à la FN d’Herstal a soulevé des questions jusque sur les bancs du parlement wallon. Mardi, le député Ecolo, Olivier Bierin s’interrogeait sur « le système de gestion et de gouvernance dans les entreprises dont la Région est actionnaire ». Ce à quoi le ministre de l’économie, Willy Borsus, répondait en actant « une analyse des mécanismes de contrôle interne de l’ensemble des sociétés dans laquelle la Région wallonne, via son outil économique Wallonie Entreprendre, dispose d’un mandat d’administrateur. » L’affaire de la FN a donc permis de se pencher sur la façon dont la Région wallonne peut agir et contrôler les entreprises dont elle est actionnaire.