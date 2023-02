Diables rouges: Thomas Vermaelen ne fait pas partie du staff de Domenico Tedesco, mais la fédération veut le garder

Si rien n’a encore été officialisé par la Fédération, le staff de Domenico Tedesco prend forme. « Je sais qui sera là mais tout n’est pas encore réglé », a indiqué le coach allemand qui sera sous peu rejoint par deux éléments qu’il connaît bien : Andreas Hinkel et Max Urwantschky. Le premier pour être T2 comme ce fut le cas à Leipzig et au Spartak Moscou, le second pour s’occuper des gardiens de but. On savait aussi depuis sa conférence de presse d’intronisation que Thierry Henry ne serait pas du voyage. Ce ne sera pas le cas non plus de Thomas Vermaelen. « Il n’en a jamais été question », précise Tedesco. « Quand j’ai discuté avec Peter Bossaert et le comité de direction, les cas de Vermaelen et de Henry n’ont pas été abordés. Dans mon esprit, leur contrat était terminé. J’ai même été surpris qu’on me pose une question à ce sujet durant ma présentation. »

L’ancien coach de Schalke 04 ne voyait de toute façon pas d’un bon œil la présence d’un ancien dans son staff. « Parfois, c’est mieux de repartir de zéro », avance-t-il. « Si vous êtes journaliste dans une nouvelle rédaction, vous n’avez pas forcément envie qu’un ancien soit toujours dans votre dos. Par exemple, je n’ai pas eu de discussion avec Roberto Martinez pour lui demander ce qu’il pensait de tel ou tel joueur. »