Démence fronto-temporale de Bruce Willis: une maladie rare et incurable

C’est une maladie rare et méconnue qui vient de connaître un retentissement mondial avec le post que la famille de Bruce Willis a publié jeudi sur Instagram. Loin des rôles de héros infaillible qu’il a endossés au cinéma, l’acteur américain de 67 ans souffre d’une forme de démence dite fronto-temporale (DFT). Au printemps dernier, le héros de la saga Die Hard avait dû mettre fin à sa carrière pour cause d’aphasie, un trouble du langage causé par des lésions cérébrales. Mais depuis l’an dernier, « la maladie de Bruce a progressé et nous avons maintenant un diagnostic plus précis : la démence fronto-temporale », ont expliqué ses proches dans un communiqué.