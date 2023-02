Domenico Tedesco: «Il y aura un long chemin à parcourir pour se qualifier pour l’Euro»

Souriant et détendu, Domenico Tedesco prend le temps de saluer chaque journaliste présent dans la salle « Wilfried Van Moer ». Avec un « bonjour » en français dans le texte pour les francophones. La suite, ce sera en anglais pour le nouveau sélectionneur des Diables rouges. Deux jours après avoir pris officiellement ses fonctions et à l’approche de ses premières échéances – sa première sélection et les matches en Suède (24/03) et en Allemagne (28/03) –, l’Allemand de 37 ans s’est penché avec un peu plus de recul sur son nouveau rôle. S’il ne rappellera pas Eden Hazard, il a pris contact avec les « capitaines » des Diables. Tout en indiquant que leur place en mars n’était pas garantie pour autant…

Domenico Tedesco, comment se passent vos premiers jours en Belgique ?