Pierre Palmade échappe à la détention provisoire

Il était bourré de talent. Il faisait rire la France. Le public s’était d’autant plus attaché à lui qu’il le savait fragile, écorché vif. Mais Pierre Palmade ne sera plus jamais ce clown triste avec lequel ses fans adoraient partager l’autodérision.

Imprimées dans les rétines, les images ne seront plus celles des planches où il excellait dans ses « seul-en-scène ». Ce seront désormais celles prises ce vendredi du bâtiment du tribunal de Melun avant son placement sous contrôle judiciaire, avec bracelet électronique. Et celles, bien sûr, saisies une semaine plus tôt sur une départementale de Seine-et-Marne où les carcasses d’une Peugeot 3008 et d’une Renault Mégane, broyées comme de vulgaires boules de papier, suggéraient la violence de l’impact.

Obligation de soins

Au terme de 48 heures de garde à vue à l’hôpital de Melun, l’humoriste de 54 ans avait été déféré ce vendredi midi devant un juge d’instruction qui l’avait mis en examen pour homicide et blessures involontaires. Dans la foulée, le juge de la liberté et de la détention, au terme d’une audience à huis clos, lui a notifié sa décision : un placement sous contrôle judiciaire, avec assignation à résidence dans un service d’addictologie. Une surprise, notamment eu égard au risque de suicide de l’humoriste. Le parquet avait d’ailleurs requis la détention provisoire. Il a immédiatement fait appel de la décision. Une nouvelle audience statuant sur la liberté ou la détention du comédien se tiendra dans les dix jours, devant la cour d’appel de Paris cette fois. Le parquet avait par ailleurs estimé que Pierre Palmade était en état de récidive, après déjà une condamnation en 2019 dans une affaire de stupéfiants.

Une autopsie du fœtus

Les deux passagers de Pierre Palmade, âgés de 33 et 34 ans, qui avaient pris la fuite après l’accident, ont été placés sous le statut plus favorable de témoins assistés. La justice a estimé qu’il n’y avait pas suffisamment d’indices graves et concordants pour les mettre en examen pour non-assistance à personnes en danger.

Après avoir consommé de la cocaïne mais aussi des drogues de synthèse, Pierre Palmade avait pris son véhicule vendredi dernier en compagnie des deux hommes. Le trio avait quitté l’ancien corps de ferme de Cély-en-Bière que l’acteur avait acquis il y a quelques années pour fuir la capitale et ses démons. Il s’était rendu dans un supermarché pour ramener de quoi manger dans la maison après s’y être enfermé depuis la veille.

Pour une raison encore inconnue, la voiture avait fait une brusque embardée sur une ligne droite. Au point de se déporter sur la voie de gauche et de percuter de plein fouet le véhicule qui arrivait en face. A son bord, un homme de 38 ans, opéré depuis une demi-douzaine de fois et toujours dans un état critique. Son fils de 6 ans, réveillé d’un coma artificiel, le visage défiguré et la mâchoire fracturée. Et sa belle-sœur de 27 ans, enceinte de six mois. Celle-ci avait perdu le bébé qu’elle portait. Après une césarienne réalisée en urgence, les médecins n’avaient pas pu le sauver. Mais le parquet a estimé que le fœtus était viable. C’est pour cette raison qu’il avait ouvert une information judiciaire non seulement pour « blessures involontaires » mais aussi pour « homicide involontaire ». La justice française n’accordant pas la personnalité juridique au fœtus, le bébé doit avoir respiré au moins quelques secondes en dehors du corps de sa mère pour que cette qualification soit retenue. Une autopsie n’a pourtant pas formellement permis de l’établir. D’autres éléments d’expertise ont été ordonnés.

« Peu de souvenirs »

Mardi, l’avocat de la famille dévastée par l’accident avait relayé son souhait que l’acteur soit jugé comme un citoyen comme les autres. « La famille est d’autant moins dans l’esprit du pardon que Pierre Palmade n’a pas l’excuse de l’insouciance de la jeunesse », avait expliqué Me Mourad Battikh.

Au cours de sa garde à vue, Pierre Palmade a expliqué aux enquêteurs qu’il n’avait pratiquement pas de souvenir de l’accident. Un communiqué de sa sœur avait décrit mardi son état d’esprit. « Il est catastrophé, il a honte. L’idée d’avoir détruit la vie de cette famille le dévaste. Aussi vain que cela puisse paraître, Pierre leur demande pardon ».