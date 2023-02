Thomas Carmoy, 7 kilos de moins pour quelques centimètres de plus

On ne sait pas s’il deviendra bientôt l’égérie d’une marque de régime amincissant mais Thomas Carmoy s’est fait violence ces dernières semaines. « J’ai pris conscience qu’il fallait que je fasse quelque chose quand j’ai vu, il y a un peu plus de trois mois, que ma balance indiquait 86 kilos », explique le sauteur en hauteur carolo, qui mesure 1,87 m sous la toise. « J’avais beaucoup trop de masse graisseuse. Avec l’aide de ma diététicienne, (la coureuse de 100 m haies) Siliane Van Cauwemberghe, j’ai complètement modifié mon alimentation et j’ai perdu 7 kilos de graisse tout en gagnant en muscle. Inutile de vous dire que je sens une différence à l’entraînement… »