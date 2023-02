Joe Biden se porte comme un charme

Les Américains s’inquiètent de la santé de leur président octogénaire. « Tout va bien », souligne le médecin de Joe Biden. Mais la question qui se pose plus cruellement est celui de la relève à la tête des Etats-Unis.

Les Américains, dans leur très grande majorité, ne prédisent en général rien de bon au sujet de Joe Biden : à 80 ans bien frappés, le plus vieux président à avoir jamais occupé la Maison Blanche ne rassure guère quant à son état de santé. Sa démarche raide et prudente lui donne des allures de frêle centenaire. Ses balbutiements fréquents laissent subodorer une sénilité émergente, ce que les Républicains ne manquent jamais de relever. Ses chutes régulières – un pied cassé en jouant avec son chien, une chute évitée de justesse sur l’escalier d’accès à Air Force One, un déséquilibre à vélo au milieu d’une foule de journalistes, le pied coincé sur la pédale – donnent des sueurs froides à ses cerbères du Secret Service, qui se demandent s’ils devront gérer le premier décès accidentel chef d’Etat en exercice… depuis Warren Harding en 1923 !