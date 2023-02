Cécile Jodogne, bourgmestre de Schaerbeek: «J’ai demandé à Michel De Herde de démissionner»

La bourgmestre de Schaerbeek revient sur les inculpations pour viols et détention d’images pédopornographiques dont fait l’objet l’échevin Michel De Herde (Défi), dont elle a demandé la démission en raison de la gravité des faits.

Seconde déflagration qu’a dû affronter Cécile Jodogne cette semaine (lire par ailleurs) : la confirmation de l’inculpation de l’échevin schaerbeekois Michel De Herde pour viol sur mineur de moins de 16 ans, viol sur mineur de plus de 16 ans et détention d’images pédopornographiques. En novembre dernier, un juge d’instruction avait déjà inculpé le mandataire à la suite de deux plaintes pour atteinte à l’intégrité sexuelle de majeure et atteinte à l’intégrité sexuelle de majeure par personne ayant autorité. Michel De Herde nie les faits.

C’est par voie de presse que la bourgmestre amarante a appris ce lundi la nouvelle inculpation, une surprise qui la laisse sans voix. « Depuis le début, je parle à la fois du droit à la présomption d’innocence et de faits graves dénoncés qu’il faut pouvoir entendre. Ceux-ci sont encore plus graves. » D’une gravité suffisante pour demander la démission de l’élu ?