A Anderlecht, on se réjouit de l’attitude de Zeno Debast: «Il se prend en main»

36 matches. 3.192 avec les nonante disputées jeudi soir à Ludogorets en barrages de la Conference League. Ne cherchez pas un joueur ayant eu plus de temps de jeu que Zeno Debast avec le Sporting d’Anderlecht cette saison. Il n’y en a aucun. Pas plus qu’il n’en existe parmi les moins de vingt ans dans les compétitions européennes cette saison. Si on additionne les matches en club et ceux en sélection – Debast a joué trois fois avec les Diables et a vécu la Coupe du monde de l’intérieur –, seul Gavi, milieu de terrain du FC Barcelone et de l’Espagne, a disputé autant de matches que le défenseur central du RSCA. Mais l’Espagnol ne tient pas la distance en termes de minutes jouées face à Debast (2.598 contre 3.462). C’est bien simple, depuis le début de l’exercice 2022-2023, le joueur originaire de Hal n’a manqué que deux rencontres du RSCA : la venue des Estoniens de Paide, où il était épargné en restant sur le banc, et celle du FCSB, où il a déclaré forfait pour une légère blessure à la malléole.