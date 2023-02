Séisme en Turquie: à Kirikhan, l’équipe médicale de B-Fast a pris en charge ses premiers malades

A l’ombre de l’imposant hôpital de Kirikhan qui menace à tout moment de s’effondrer, l’équipe belge de B-Fast a pu commencer à soigner ses premiers patients, ce jeudi. Certes, ils prennent en charge des personnes qui ont été blessées lors du double séisme de la semaine dernière mais, en compagnie de l’équipe médicale de l’hôpital en dur, ils soignent aussi les pathologies du quotidien. Composé de médecins, de chirurgiens, de psychologues, d’infirmières et d’un gynécologue, d’une sage-femme et de pédiatres, l’hôpital de campagne peut traiter plus de 100 patients par jour et accueillir au moins 20 patients pour une nuit en observation.