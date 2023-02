Un taxi volant électrique, et silencieux, pour New York

Le modèle « passagers » emportera jusqu’à six personnes, tandis qu’une version cargo est en développement. Le premier test expérimental a eu lieu ce 14 février.

Correspondant à New York

Les New-Yorkais excédés par la noria d’hélicoptères encombrant les cieux de Manhattan ont enfin une occasion de se réjouir : ce mardi 14 février, un curieux engin s’est envolé pour la première fois d’un aéroport à proximité, celui de Westchester. Le petit coléoptère blanc des firmes Blade Air Mobility et Beta Technologies, qui répond au nom un peu abscons d’Alia-250, a effectué son premier test expérimental. Il peut décoller et atterrir verticalement (eVTOL, pour « electric Vertical Take-off and Landing »), puis se mouvoir comme un aéronef classique.