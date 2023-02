En Turquie, une vraie expertise mais des blocages

Parmi les grandes ONG belges, la plupart travaillent en Turquie via une antenne locale de leur organisation, ou en support d’associations turques. Seules Handicap International et Plan International n’y ont pas (encore) d’activité.

Ce qui fonctionne

« On assiste en Turquie à un élan de solidarité incroyable : il y a une impressionnante mobilisation nationale et internationale pour venir en aide aux populations touchées », souligne Hakan Bilgin, Belgo-Turc ayant grandi en Belgique, et président de Médecins du Monde (MDM) Turquie.