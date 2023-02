Qatargate: un organisme d’éthique pour toutes les institutions de l’UE sera proposé en mars

La Commission européenne déposera un projet le mois prochain. « Tout le monde le réclame aujourd’hui ! », relève la commissaire aux Valeurs Vera Jourova, alors qu’en deux ans de consultations, seuls le Comité des régions et le Comité économique et social s’étaient montrés preneurs. « Bien sûr, le Qatargate aide… »

La Commission déposera le moins prochain un projet concret d’organisme indépendant chargé de l’éthique au sein des institutions de l’UE, a annoncé la commissaire européenne en charge des Valeurs, la Tchèque Vera Jourova, qui pilote le dossier.

Le projet n’est pas nouveau : il était prévu par la Commission von der Leyen dès son intronisation en 2019. Mais il tardait à se concrétiser, se heurtant à certaines résistances. « Tout le monde le réclame aujourd’hui ! », note Jourova, alors qu’en deux ans de consultations, seuls le Comité des régions et le Comité économique et social s’étaient montrés preneurs. « Nous réessayons. Bien sûr, le Qatargate aide… On verra, fin mars, quelle sera la réponse des institutions », indique la commissaire, lors d’une rencontre avec quelques journalistes européens, dont Le Soir. Les contacts avec les autres institutions sont en cours.