«Tableau Delvaux»: Lettre à nos amis flamands (bis)

Le quotidien flamand « De Standaard » demande à Béatrice Delvaux de livrer chaque mois un essai qui paraît dans son édition du week-end. « Tableau Delvaux » est la version francophone de cette chronique. Cette semaine : 17 ans après « Bye Bye Belgium » et la série immersive « Nord Sud » conjointement réalisée par « Le Soir » et « De Standaard », certains clichés entre Flamands et francophones ont (hélas) toujours la vie dure.