Le cyclisme belge cartonne: trois Belges figurent dans le top 5 du classement mondial UCI (photo)

L’année 2023 commence sur les chapeaux de roue pour le cyclisme belge. L’UCI a mis à jour ce 14 février son classement mondial individuel. Même si Tadej Pogačar continue de mener la danse en tête, un nouveau cycliste belge s’est invité dans le top 5. Grâce à ses bons résultats en ce début d’année 2023, Arnaud De Lie grimpe au classement et monte sur la 5e marche.

Le coureur de 20 ans a notamment remporté le Grand Prix de Valence, deux étapes sur l’Étoile de Bessèges-Tour du Gard et a terminé 2e de la Clasice de Almeria. Des résultats qui lui permettent de dépasser Pello Bilbao. Wout Van Aert et Remco Evenepoel gardent respectivement leur deuxième et troisième place.