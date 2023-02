«Poutine a sous-estimé le petit frère ukrainien: typique d’un régime autoritaire mal informé avec un rapport à l’autre dédaigneux»

Une année de guerre a déchiré les liens entre Ukrainiens et Russes. Pour mieux comprendre ces enjeux, nous avons interrogé Anna Colin Lebedev, maîtresse de conférences en science politique à Paris Nanterre. Elle est l’autrice du livre « Jamais frères ? Ukraine et Russie : une tragédie postsoviétique », paru fin 2021 au Seuil.

Après un an d’une guerre tellement brutale et destructrice, on a du mal à se souvenir que les peuples russes et ukrainiens étaient, il n’y a pas très longtemps, proches comme des frères. Cette relation est brisée à jamais ?