Espace: la Russie va lancer un vaisseau de secours vers l’ISS

Ce nouvel incident intervenait deux mois après une première fuite dans un autre vaisseau arrimé à la Station spatiale internationale, qui était déjà censé ramener sur Terre deux cosmonautes russes et leur collègue américain Frank Rubio.

Lundi, l’agence spatiale russe avait annoncé reporter à début mars au plus tard le lancement du vaisseau Soyouz MS-23 censé ramener sur Terre trois spationautes après la découverte d’une nouvelle fuite à bord d’un autre vaisseau, arrimé à l’ISS.

Plus tôt samedi, Roscosmos avait indiqué dans un communiqué que «le Conseil des principaux concepteurs (aérospatiaux) a recommandé à la Commission d’État de programmer le lancement du vaisseau spatial Soyouz MS-23 (...) depuis Baïkonour le 24 février à 3h34, heure de Moscou» (00h24 GMT).

La Russie «a prévu» d’envoyer le 24 février un vaisseau de secours pour ramener trois membres d’équipage actuellement à bord de la Station spatiale internationale (ISS), quelques jours après avoir reporté son lancement pour cause de fuite sur un autre vaisseau arrimé à l’ISS.

L’ISS constitue l’un des rares champs de coopération encore en cours entre Moscou et Washington depuis le début de l’offensive russe en Ukraine, déclenchée il y a un an, et les sanctions internationales qui ont suivi.