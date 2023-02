Guerre en Ukraine: la Chine annonce une prochaine «initiative de paix»

Le conseiller des affaires d’Etat chinois Wang Yi, le plus haut placé de la diplomatie chinoise, a annoncé samedi que Pékin présenterait sous peu une initiative de paix pour mettre un terme à la guerre en Ukraine. Une initiative qui serait bénéfique pour Moscou ?

Le conseiller des affaires d’Etat chinois, Wang Yi, a annoncé que la Chine présenterait sous peu une initiative de paix pour mettre un terme à la guerre en Ukraine. Il n’a pas détaillé le contenu de cette future proposition, mais a parlé d’une résolution « politique » de la « crise ukrainienne », mettant en avant une volonté de « paix et de dialogue » et affirmant que les pressions et sanctions ne fonctionnaient pas pour résoudre les litiges entre Etats.

Le chef de la diplomatie chinoise se déplacera à Moscou juste après la conférence sur la sécurité, qui est prévue jusque dimanche. Les Européens, dont le discours est plutôt axé sur les besoins de soutien accrus de Kiev pour « gagner » la guerre face à Vladimir Poutine, espèrent quant à eux que la Chine finira par faire pression sur Moscou pour faire cesser l’invasion de l’Ukraine. Pékin n’a jusqu’ici pas condamné l’attaque russe envers son voisin.