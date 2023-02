Ostende – SC Charleroi: les Zèbres poursuivent leur course au Top 8 (direct à 18h15)

Le Sporting de Charleroi se déplace à Ostende ce samedi dans le cadre de la 26e journée de D1A. Les Zèbres n’ont plus vraiment le droit à l’erreur s’ils espèrent accrocher une place dans le Top 8.

Actuellement 12e à 4 points de la 8e place (et avec un match en moins), l’équipe de Felice Mazzù peut rester dans la course en décrochant une victoire face à un mal classé. Les Côtiers sont en effet 17es et en position de relégable. Attention tout de même à ne pas se faire surprendre par un club qui doit absolument prendre des points.

La compo de Charleroi : Koffi, Knezevic, Marcq, Bager, Van Cleemput, Kayembe, Ilaimaharitra, Zorgane, Hosseinzadeh, Mbenza, Bayo

La compo d’Ostende : Hubert, Rodin, Urhoghide, Barac, sakamoto, Arase, Dewaele, McGeehan, Bätzner, Ambrose, Hornby

