La transe multiculturelle d’Acid Arab

Crammed Discs.

Le plus international des groupes français – en termes de concerts sur tous les continents – revient avec un troisième album perpétuant cet alliage réussi entre musique arabe et électro contemporaine, les structures rythmiques binaires et ternaires se glissant dans des sonorités et des mélodies se référant autant à la dance occidentale (acid house) qu’au raï algérien ou au chaâbi égyptien. C’est toujours le label bruxellois Crammed qui héberge ce collectif parisien accueillant de nombreux invités comme le regretté Rachid Taha, Sofiane Saidi, Cheb Halim, Cem Yildiz, Ghislane Melih, Fella Soltana, etc. Tous au service de tous les métissages comme on peut en trouver dans toutes les capitales. Eh bien, dansez maintenant !