Ali Farka Touré est à nouveau parmi nous

On n’a pas oublié le grand musicien malien décédé en 2006. Cet album posthume est le troisième après Savane qu’il venait de terminer et le Ali & Toumani de 2010 (enregistré en duo en 2005), qui lui avait valu un Grammy Award. Voyageur, produit par Nick Gold avec Vieux Farka Touré, le fils d’Ali, réunit neuf chansons inédites puisées dans les quinze dernières années d’enregistrements du chanteur, dont trois titres en compagnie d’Oumou Sangaré. En studio ou en live, que ce soit chez lui près de Tombouctou, à Hollywood, à Londres ou à Tokyo. On retrouve ici intactes la voix inimitable et la guitare caractéristique du père spirituel du « désert blues », qui a influencé tant d’artistes maliens mais aussi de par le monde (avec Ry Cooder et Robert Plant parmi les premiers fans), dans toute sa diversité et sa richesse tant sonore que mélodique. Les voix en écho choral comme les guitares (ou le luth ou la flûte) qui s’entremêlent dans ce style songhaï si particulier, n’ont pas pris une ride. On découvre ce disque comme si Ali venait de l’enregistrer, comme s’il était toujours là à nous montrer le chemin de l’excellence !