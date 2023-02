Inspector Cluzo, le plus américain des duos gascons

Fuck the Bass Player Records.

Le groupe de Mont-de-Marsan a une nouvelle fois décidé de déserter sa ferme gasconne pour enregistrer et mixer à Nashville, Tennessee, avec Vance Powell (cf. The Raconteurs, Chris Stapleton, Jack White…) ce huitième disque. Comme il l’avait déjà fait pour le précédent We the People of the Soil en 2018. Cette fidélité passe toujours par un blues-rock basique volontairement traditionnel. Laurent Lacrouts et Mathieu Jourdain font toujours tout eux-mêmes en totale indépendance, avec quelques musiciens additionnels, comme on ferait de l’agromusique durable. Eels, qui en est fou, les a pris en tournée avec lui !