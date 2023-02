D1A: le Standard fait chuter l’Union au terme d’un duel spectaculaire (2-4)

Le choc entre Rouches et Saint-Gillois a tenu toutes ses promesses.

Le Standard a fait tomber l’Union ce samedi lors de la 26e journée de D1A sur le score de 2-4. C’est au bout d’un duel intense que les Rouches ont mis fin à la série de 17 matches sans défaite des Saint-Gillois. Leur dernier revers remontait à plus de cinq mois, le 11 septembre, à domicile face à Genk (1-2).

Les Liégeois ont d’emblée montré leurs bonnes intentions. Après deux centres non exploités dans les premières minutes, la troisième belle occasion était la bonne. Sur un contre, Balikwisha isolait Zinckernagel qui effaçait Moris (0-1, 20e). L’Union réagissait de suite et Lapoussin lançait Vertessen qui égalisait (1-1, 22e). Loin d’être abattus, les Rouches repartaient à l’attaque et un travail de Donnum était conclu magistralement par Alzate (1-2, 25e). Zinckernagel a encore eu l’occasion du 1-3 mais sa reprise de la tête échoua sur le poteau (45e+2).

En remontant au jeu, Adingra avait suppléé Kandouss. Et c’est sur un de ses caviars que Boniface égalisa (2-2, 66e). Le Standard avait manqué la balle de break quand Balikwisha de près se heurta à Moris (58e). Le Standard était bien décidé à ne pas se contenter d’un point. Il transperçait encore la défense unioniste, Balikwhisha concluant l’action à la 85e minute (2-3). Dans les derniers instants Donnum ponctuait son grand match (2-4).

Avec ce succès, le Standard grimpe provisoirement à la 5e place du classement général. L’Union de son côté ne profite pas du partage de Genk contre Malines pour reprendre des points sur le leader, accusant désormais un retard de 7 points. Pire encore, l’Antwerp, vainqueur d’Eupen, revient à 3 points.

Les statistiques du match

Le fil du match

Le classement