D1A: Seraing arrache un point face à Zulte Waregem (1-1)

Seraing a partagé l’enjeu 1-1 à Zulte Waregem ce samedi lors de la 26e journée de D1A.

Le premier but tombait en fin de première période. Christophe Lepoint touchait le ballon du bras dans le rectangle liégeois et l’arbitre accordait un penalty au Essevee après intervention du VAR. Jelle Vossen se chargeait de le transformer, portant les Flandriens aux commandes de ce match à six points.

La tâche des Métallos se compliquait encore plus à l’heure de jeu lorsque Marvin Tshibuabua était renvoyé au vestiaire pour un tacle pied en avant sur Nicolas Rommens.

Les deux équipes se retrouvaient à dix contre dix lorsque Christian Brüls recevait son second carton jaune de la soirée à la 72e minute.

Un quart d’heure plus tard, les Métallos arrachaient l’égalisation via Morgan Poaty, qui trompait Sammy Bossut à la 86e. Un but qui permet à Seraing de ne pas se retrouver distancé en bas de classement, où le statu quo prévaut.