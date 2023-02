La sortie complètement lunaire de Nick Pope qui lui vaut un carton rouge lors de Newcastle – Liverpool (vidéo)

Nick Pope a passé une bien mauvaise fin de journée face à Liverpool ce samedi. Et courte, qui plus est. Le gardien de Newcastle a encaissé deux buts dans les vingt premières minutes de la rencontre… avant de se faire expulser à la 22e.

Sur une longue relance d’Alisson vers Mohamed Salah, Pope est sorti de sa cage pour essayer de couper l’Égyptien dans sa course. L’international anglais plonge pour tenter de dégager le ballon de la tête, mais manque complètement son geste. Ses réflexes de gardiens entrent alors en action et il prend brièvement le cuir dans les mains. Problème : il est bien loin de son rectangle. Et voilà donc Pope sanctionné d’un carton rouge direct pour cette faute de main. C’est la mine basse, conscient de son erreur, qu’il rejoint les vestiaires et laisse ses équipiers à dix.