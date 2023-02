Le SC Charleroi était en panne d’inspiration

Chez des Flandriens pourtant mal classés, les Carolos ont manqué d’envie et d’idées pour ramener autre chose qu’un nul vierge.

En visite chez l’avant-dernier du classement, les Carolos n’ont pas été capables de réaliser une performance qui leur aurait permis de regarder enfin un peu plus résolument vers le top 8.

Malgré la victoire une semaine plus tôt contre Seraing, Felice Mazzù apportait un changement dans son onze. Peu en réussite face aux Métallos et ménagé, Stulic laissait en effet sa place à Mbenza, dans un dispositif articulé en 3-4-3. L’ancien Standardman se mettait d’ailleurs directement en évidence. Bien servi par Zorgane, il devançait la sortie de Hubert mais Bayo, dans un angle fermé, ne pouvait que prolonger sur la base du montant (2e). Le Sporting paraissait alors bien dans le match et, vers le quart d’heure, Sakamoto devait encore suppléer son gardien, toujours devant le même Bayo.